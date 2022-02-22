Полиция проверяет нападение служебной собаки на девочку в Пулкове

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Санкт-Петербург, аэропорт Пулково Карта всех событий

Полицейская-кинолог извинилась перед мамой девочки, которую укусила полицейская собака. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел в одном из терминалов аэропорта в Пулкове. Мама с ребенком прошли слишком близко от служебной собаки, и животное укусило маленькую девочку за левое плечо.

К счастью, ребенок серьезно не пострадал — у него осталась ссадина.

Сотрудница полиции сразу же убрала собаку, подошла к родителю и извинилась за случившееся.

На данный момент девочка проходит амбулаторное лечение.

Мама ребенка претензий не имеет. По факту случившегося проводится проверка, говорится на сайте «МВД Медиа».

31 января появилась информация о том, что собака напала на восьмилетнего мальчика во дворе дома на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел днем 28 января. Ребенок гулял с мамой во дворе дома. В какой-то момент на него набросилась собака. Она повалила мальчика наземь и укусила. После этого животное убежало, а вместе с ним скрылась и его хозяйка. Мальчика доставили в больницу.