Девушка отдала незнакомцам 750 тысяч рублей за роль в фильме

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Россия, Москва, Шмитовский проезд, 2 Карта всех событий

Женщина перевела 750 тысяч рублей незнакомцам за обещание сняться в кино. Об этом во вторник, 22 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По словам представителя ведомства, пострадавшая встретилась с тремя незнакомцами на Шмитовском проезде. Те пообещали девушке роль в полнометражном фильме за некую сумму денег. Девушка согласилась и перевела деньги. После этого мужчины скрылись и перестали выходить на связь.

Денежные средства пострадавшей также не вернули. По данному факту проводится проверка.

21 февраля мужчину обманули при покупке телевизора в интернете. 57-летний мужчина решил купить телевизор в Сети интернет. Увидев на одном из сайтов выгодное предложение, он оставил заявку на приобретение телевизора и кронштейна для него. Покупателю перезвонили и попросили оплатить покупку, для чего прислали ссылку. Мужчина перечислил «продавцу» 21 180 рублей, однако не получил ни подтверждения о переводе, ни электронного чека.

Через время покупателю вновь позвонили и сообщили, что товар отправят на его адрес, однако заветный телевизор так и не был доставлен. Поняв, что его обманули, мужчина написал заявление в правоохранительные органы.