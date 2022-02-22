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Мобильные пункты приема граждан ДНР и ЛНР организованы в Подмосковье

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Мобильные пункты приема граждан ДНР и ЛНР организованы в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сотрудники прокуратуры Московской области организовали работу мобильных пунктов приема граждан Донецкой и Луганской народных республик в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 22 февраля, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

Работа мобильных приемных организована в рамках выполнения государственных гарантий беженцам по размещению, образованию и оказанию медицинской помощи на территории РФ. Также беженцы могут претендовать на положенные выплаты.

Григорьева добавила, что в прокуратуре создана горячая линия по вопросам соблюдения прав жителей ДНР и ЛНР.

— Прокуратурой области организовано взаимодействие с органами государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, иными ведомствами, социальными службами, в том числе по вопросам оказания материальной, психологической помощи эвакуированным гражданам, организации обучения детей, лекарственного обеспечения нуждающихся и трудовой занятости, — заключила Григорьева.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). К чему это приведет, пока неизвестно. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков объяснил, что означает признание Донбасса.

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