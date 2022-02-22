«Опасность высокой степени»: кого отправят воевать в случае обострения ситуации в ЛНР и ДНР

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Срочникам, а также тем, кто находится в запасе или непригоден по состоянию здоровья, в случае обострения ситуации в ЛНР и ДНР беспокоиться не о чем: в этом конфликте должны разбираться те, для кого служба в армии является профессией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

— Зона боевых действий — опасность высокой степени, здесь работают профессионалы. Срочников не могут подключить ни в коем случае, мы от этого даже отказались в афганской кампании: сначала было чуть-чуть, а потом спохватились. Да и нет сейчас такой необходимости, — рассказал специалист.

То же самое касается тех, кто непригоден по состоянию здоровья или находится в запасе: все должны решить те, кто выполняет свои функциональные обязанности, уверен Кошкин.

По мнению собеседника «ВМ», значительного обострения ситуации не предвидится.

— Я не столь пессимистично настроен, потому что пиковая фаза, надеюсь, прошла: в два часа ночи выступал Зеленский и ничего не сказал — выступление было весьма сумбурным. Ночью также Байден подписал санкции против признанных республик, так что пока не видно того, что бы предвещало активную фазу вооруженного столкновения, — отметил эксперт.

Тем не менее, уверен специалист, расслабляться не стоит: со стороны Украины возможны провокации, которые придется пресекать. При этом в соответствии с Договором о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР все действия со стороны Министерства обороны РФ будут законными и необходимыми, заключил политолог.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 февраля.

После признания Москвой ЛНР и ДНР Киев будет продолжать дипломатическую работу, направленную на сохранение мира в Донбассе. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля.

— Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации. Наши границы надежно защищены... В соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами — правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас... Сейчас нет никаких причин для хаотичных действий, — сказал он.