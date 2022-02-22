Кабмин направит почти 3,5 миллиарда рублей дополнительно на спецвыплаты медикам

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Правительство Российской Федерации дополнительно направит почти 3,5 миллиарда рублей на спецвыплаты врачам. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Он поручил ответственным ведомствам принять все меры, чтобы медики получили свои выплаты в кратчайшие сроки.

Выплаты получат врачи, которые заняты в военных частях, органах внутренних дел и противопожарных службах.

По словам премьер-министра страны, все эти люди находятся «на передовой» по борьбе с коронавирусом, передали на сайте кабмина.

14 февраля кабмин России дополнительно выделил 76,5 миллиарда рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период с февраля по первую половину марта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Вопрос поднимался на заседании кабинета министров 10 февраля. По словам главы кабмина, на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране количество людей, которые стали брать больничный, значительно увеличилось.