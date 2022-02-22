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Вирусолог напомнил о важности соблюдения противоэпидемиологических правил

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог напомнил о важности соблюдения противоэпидемиологических правил
Фото: unsplash

Пандемия пошла на спад, и именно сейчас людям нужно хорошо защищаться от коронавируса. Если они пренебрегают противоэпидемиологическими правилами, то способствуют дальнейшему распространению инфекции. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Если люди не соблюдают противоэпидемиологические правила, они способствуют распространению этого вируса. Наиболее тяжело пострадают пожилые и хронически больные люди, — отметил он в комментарии ОСН.

По словам вирусолога, если пренебрегать противоэпидемиологическими мероприятиями и не проходить вакцинацию и ревакцинацию, пандемия будет длиться гораздо дольше и больше людей станет жертвами вируса.

Альтштейн добавил, что в будущем произойдет вырождение штаммов коронавируса, они станут более мягкими, менее эпидемиологичными. Кроме того, у людей сформируется иммунитет к вирусу и ему станет сложнее распространяться в популяции.

Ранее вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства.

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