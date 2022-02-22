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Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет в апреле

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог назвала знаки зодиака, которым повезет в апреле
Фото: Unsplash

Астролог Вероника Авгурова назвала знаки зодиака, которым должно повезти в апреле.

По словам эксперта, в начале апреля в жизни многих представителей астрологического круга могут произойти различные перемены и неординарные события.

Так, у Овнов возможны положительные перемены в личной и профессиональной жизни. В этом месяце будет проще добиться поставленных целей.

Внезапные изменения, связанные с рабочей сферой, принесут массу положительных эмоций Тельцам.

Весы в апреле смогут наладить личную жизнь, а также выгодные деловые отношения. При этом стоит избегать конфликтов и ссор, чтобы не возникли проблемы в будущем.

В апреле Стрельцов ждет много общения с друзьями, которое принесет неожиданные приятные новости. Также возможны финансовые вознаграждения, передает издание «Профиль».

До этого астрологи назвали знаки зодиака, представители которых встретят в марте настоящую любовь. Так, в самом неожиданном месте встретят свою вторую половинку Тельцы. Некоторые захотят возобновить старые отношения, но тут следует быть максимально осторожными.

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