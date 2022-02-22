В Кремле ответили на вопрос о границах признанных ЛНР и ДНР

Фото: Администрация президента РФ

Россия признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они сами себя провозгласили. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что он не может добавить никаких деталей по этой теме.

По словам представителя Кремля, реакция Запада на решение президента РФ Владимира Путина была ожидаемой.

— Что касается их реакции — она предсказуемая, прогнозируемая, — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В апреле 2014 года эти республики были провозглашены в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Однако в данный момент республики фактически занимают лишь одну треть указанных областей. Политолог Сергей Марков объяснил «Вечерней Москве», в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР.

По его мнению, вопрос о границах республик является ключевым. Конкретного ответа на него в настоящее время нет. Однако сделать определенные выводы можно, опираясь на подписанные 21 февраля документы.