Белорусский политолог допустил признание Лукашенко ЛНР и ДНР

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко с высокой долей вероятности будет вынужден признать республики Донбасса. Такое мнение высказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По мнению эксперта президент Белоруссии в данной ситуации может воздержаться от заявлений или поддержать позицию Российской Федерации, что и произойдет скорее всего.

Он также добавил, что поддержать признание ЛНР и ДНР должны Азербайнжан, Казахстан и другие страны СНГ.

Ситуация в Крыму отличается от той, что сложилась в Донбассе, поэтому и вопрос о признании Крыма стоит для Лукашенко не так остро, добавил политолог.

— Что касается Крыма, то нет какой-то юридической формы, каким образом должна реагировать на Крым. Никакой парламент мира не выпускал документов по статусу Крыма, — отметил он в комментарии НСН.

При этом, по словам эксперта, большинство жителей Белоруссии поддержали присоединение Крыма к России.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. Он выразил уверенность в том, что россияне поддержат данное решение.