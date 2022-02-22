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Путин заявил, что в РФ предвидели спекуляции на тему восстановления Российской империи

Полина Долганова

Общество
Путин заявил, что в РФ предвидели спекуляции на тему восстановления Российской империи
Фото: Администрация президента РФ

Россия предвидела спекуляции на тему восстановления Российской империи, которые не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

Такое мнение глава государства выразил, говоря о признании РФ Донецкой и Луганской народных республик.

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В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».

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