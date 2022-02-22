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Названы музеи Подмосковья, которые можно будет бесплатно посетить 23 февраля

Ирина Игнатенко

Общество
Названы музеи Подмосковья, которые можно будет бесплатно посетить 23 февраля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В День защитника Отечества в Московской области будут бесплатно работать государственные и муниципальные музеи. В их числе «Новый Иерусалим» в Истре, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей.

Власти региона отмечают, что жители и гости области могут провести праздничный день с пользой и увидеть интересные выставки.

Бесплатно можно будет посетить Зарайский кремль, музей-заповедник «Усадьба Мураново», музей-заповедник Чайковского в Клину, музей-заповедник Чехова «Мелихово» в Чехове, передает РИАМО.

Для бесплатного посещения необходимо получить билет по акции в кассе музея. Стоит заранее ознакомиться с афишей мероприятий, некоторые экспозиции останутся платными.

23 февраля бесплатно будут работать и пункты проката в региональных парках.

Бесплатно посетить музеи также можно будет в Международный женский день.

До этого были названы самые популярные среди школьников подмосковные музеи. В тройку лидеров попали Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и музей «Новый Иерусалим».

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