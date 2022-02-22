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Политолог Марков: Провоцировать Россию серьезными ограничениями никто не будет

Илья Ашуров

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Политика
Политолог Марков: Провоцировать Россию серьезными ограничениями никто не будет
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ на это решение страны Запада начали угрожать нашей стране санкциями. В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков предположил, что провоцировать Россию серьезными ограничениями никто не будет.

— Санкции будут небольшие. Все страны будут ориентироваться на США. В Америке боятся освобождения юго-востока Украины, поэтому сильными санкциями они не будут провоцировать Россию, — сказал собеседник «ВМ».

В разговоре с «ВМ» политолог Сергей Марков также объяснил, что означает признание ДНР и ЛНР и в каких границах Россия признала эти республики.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе.

Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций. Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «ВМ».

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