Депутат МГД Степан Орлов: В Москве сегодня созданы исключительные условия поддержки инвесторов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Москва создала исключительные условия поддержки инвесторов. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

По его словам, московская политика в этой сфере направлена на создание максимально комфортных и понятных условий для компаний, которые вкладывают средства в экономику города.

— Такая поддержка приносит свои очевидные результаты: инвестиционная привлекательность Москвы растет с каждым годом. А инвестиционная декларация дает предпринимателям однозначный сигнал: правила игры четко определены и абсолютно прозрачны, — отметил Орлов.

Инвестиционная декларация, уточнил депутат, это не протокол о намерениях. Это описание уже действующих направлений поддержки и путей их развития в ближайшем будущем.

— Московские власти готовы поддерживать инвесторов и вместе с тем широко распространять информацию о том, как можно получить реальную помощь, — цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что Москва утвердила инвестиционную декларацию в рамках реализации программы «Fast track для инвестиций в регионах» Министерства экономического развития России.

Декларация закрепила обязанности города в части сохранения условий реализации инвестиционных проектов, обеспечения конкурентного распределения ресурсов и предоставления инвесторам различных льгот и информации о мерах поддержки.