Сенатор Ковитиди назвала судьбоносным решение о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала ратификацию договоров с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Она назвала данное решение судьбоносным и закономерным. Она отметила, что полностью поддерживает подобное решение.

— Сегодня единодушие Совета Федерации и торжественность присутствовали с первых минут, как только мы вошли в зал. Хочется отметить, что все субъекты Российской Федерации, все регионы России единодушны в своей поддержке решения президента о признании ДНР и ЛНР, — отметила она в комментарии RT.

22 февраля Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками в ходе внепланового заседания. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов. Договоры охватывают различные сферы экономики.

Сообщается, что соглашения заключены сроком на десять лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.