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ДНР обвинила Украину в применении «Града» впервые с 2018 года

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
ДНР обвинила Украину в применении «Града» впервые с 2018 года
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы Украины впервые с 2018 года применили реактивную систему залпового огня «Град». Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК во вторник, 22 февраля.

— Впервые с 2018 года противник применил РСЗО. 15:10, населенный пункт Водяное, город Донецк (Киевский район) — выпущены пять ракет из БМ-21 «Град», 12 снарядов калибра 122 миллиметра, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

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