«Мы тоже станем Россией»: беженка из Донбасса рассказала, чего ждут жители ЛДНР после признания республик

Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин 21 февраля попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. «Вечерняя Москва» пообщалась с жителями Донбасса и узнала, какие у них ожидания после обретения нового статуса регионами, как это обстоятельство изменит их жизнь и будущее.

Татьяна Котова родом из Донецка. После того как в области и в соседних районах возобновились военные действия, местные власти объявили об эвакуации мирного населения, и женщина решила уехать на время в Россию.

— Я выехала 19 февраля, — сказала она, — и уже тогда стягивали технику к границам с обеих сторон: украинской и нашей. Когда еще сообщили об эвакуации населения и мобилизации военных, стало понятно, что все очень серьезно и оставаться в Донецке опасно.

Татьяна попрощалась с супругом, знакомыми, которые отказались от эвакуации, и направилась в Саратовскую область, где открылся новый пункт приема беженцев из ДНР и ЛНР:

— В Ростове и Краснодаре приемные пункты уже забиты, людей теперь развозят в другие области.

Чтобы не было грустно одной во время путешествия, беженка взяла с собой любимую кошку:

— Супруг не захотел ехать. В Донецке у меня дом, много питомцев, близких и подруг. Все они решили не уезжать. Говорят, что дома и стены помогают. Но мне так страшно за них, так больно. Очень надеюсь, что они выживут и я увижу их снова.

Что же касается решения российского президента признать официально статус ДНР И ЛНР, то, по словам Котовой, эту новость жители республик восприняли как «божье благословение»:

— Мы ждали этого давно: целых восемь лет. Надеялись, что случится все намного раньше, но мы не политики. Видимо, нужно было время. Но для нас случившееся — как божье благословение. Мы очень рады, люди ликуют просто!

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что ожидания у жителей Донбасса самые хорошие:

— Конечно, трудно предугадать, что дальше будет у нас в Донбассе, да и в мире в целом. Может, вообще начнется полномасштабная война. Вдруг на кнопочку нажмут — и мира вообще не станет. Этого же никто не знает. Просто на границах очень много техники. Как никогда. Несмотря на то что в России очень хорошо (сегодня нам даже должны выплатить деньги), все равно хочется вернуться домой. Главное, чтобы было куда вернуться. Теперь я живу с осознанием того, что в один миг нормальная жизнь может измениться, перевернуться с ног на голову.

Котова уверена, что с обретением нового статуса жизнь в Донбассе изменится и на их землю вернется долгожданный мир:

— Мы очень верим, что следующий шаг — это присоединение ДНР и ЛНР к России, как это было с Крымом. И мы тоже станем Россией. Да и теперь у Путина больше полномочий. Он может прогнать всех этих украинских карателей и вернуть нас к мирной жизни.

Женщина добавила, что с удовольствием осталась бы в Саратовской области, но свое будущее видит только в российском Донецке.