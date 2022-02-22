Мошенник продал взятую в аренду иномарку в Зеленограде

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

Полиция задержала подозреваемого в краже взятого в аренду автомобиля мужчину. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По версии следствия, 40-лентний мужчина заключил с лизинговой компанией договор о передаче ему во временное пользование иномарки. Однако в установленный срок платежи от мужчины не поступали. Тогда сотрудник компании обратился в полицию. Сумма материального ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался временно проживающий в Зеленограде мужчина. Выяснилось, что арендованный автомобиль он продал. Машину позднее обнаружили в Казахстане. Ущерб будет возмещен компании деньгами.

Следствие возбудило уголовное дело по статье Мошенничество, а подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

До этого «ВМ» писала о москвичке, которая попалась на удочку интернет-мошенников при покупке туристической путевки. В результате обманутая покупательница лишилась 185 445 рублей.