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Путин обратился в Совфед с просьбой об использовании армии за рубежом

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин обратился в Совфед с просьбой об использовании армии за рубежом
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обратился в Совфед с просьбой об использовании армии за рубежом. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко во вторник, 22 февраля.

— В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Владимировича Путина об использовании вооруженных сил за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения, — сказала политик.

Совфед решил, что вопрос рассмотрят в открытом режиме, отмечает ТАСС.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

Инициатором могут выступить как Украина, так и народные республики. Последние могут потребовать от Украины покинуть территории Луганской и Донецкой областей, а отказ от выполнения этого требования может стать причиной войны, уточнил эксперт.

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