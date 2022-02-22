В Раду внесли проект о разрыве дипломатических отношений с Россией

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко внес проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины и России.

— Россия из года в год только усугубляет агрессию против Украины: сначала Путин оккупировал Крым, затем начал войну в Донбассе. А теперь признает своих марионеток, так называемые ЛДНР, независимыми, — сказал парламентарий.

Признание независимости республик со стороны Путина означает прекращение дипломатических отношений с Киевом, считает он. Украина не должна иметь таких связей со страной, которая «забирает ее территории и убивает ее граждан», отметил Гончаренко в Telegram-канале.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В апреле 2014 года эти республики были провозглашены в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Однако в данный момент республики фактически занимают лишь одну треть указанных областей.

Политолог Сергей Марков объяснил «Вечерней Москве», в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР. По его мнению, вопрос о границах республик является ключевым. Конкретного ответа на него в настоящее время нет. Однако сделать определенные выводы можно, опираясь на подписанные 21 февраля документы.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев оценил вероятность дипломатического урегулирования конфликта. Он напомнил, что запланированная на 24 февраля встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его американским коллегой Энтони Блинкеном пока не отменена, а значит, кризис на Украине все еще может разрешиться мирным путем.

По его мнению, встреча Лаврова и Блинкена все же состоится, так как «воевать никто не хочет». Однако в ходе переговоров найти точки соприкосновения будет довольно сложно.