Байден выступит с речью о ситуации с Украиной

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Президент США Джо Байден выступит с речью о ситуации вокруг России и Украины 22 февраля в 22:00 по московскому времени. Это следует из обновленного рабочего графика, который распространил Белый дом, американского президента.

Подробности будущего выступления президента пока не раскрываются. Ожидается, что Байден выступит с речью в Белом доме, передает РИА Новости.

В последний раз американский лидер выступал с речью об Украине 18 февраля. Тогда он заявил, что Вооруженные силы России на данный момент якобы почти со всех сторон окружили Украину. Российский дипломат отметила, что Байдену следовало еще добавить фразу: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО».

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.