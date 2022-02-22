Совфед разрешил Путину использовать армию за пределами России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенаторы единогласно проголосовали за предоставление президенту России Владимиру Путину на использовании армии за рубежом. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник, 22 февраля.

— Давая согласие на использование Вооруженных сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик, — сказала политик.

Постановление направят лидеру сегодня же, подчеркнула она. За данное решение проголосовали 153 сенатора, против и воздержавшихся не было, отмечает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.