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МИД РФ: Россия устанавливает дипотношения с ЛНР и ДНР с 22 февраля

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
МИД РФ: Россия устанавливает дипотношения с ЛНР и ДНР с 22 февраля
Фото: glava-lnr.info

Россия устанавливает дипломатические отношения с ДНР и ЛНР с 22 февраля. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в МИД РФ.

— Оформлена договоренность об установлении с этой даты (22 февраля — прим. «ВМ») дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также Российской Федерацией и Луганской народной республикой на уровне посольств, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Россия нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан, укрепления мира, а также стабильности и безопасности в регионе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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