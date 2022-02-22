«ОК» запустили праздничные активности в честь Дня защитника Отечества

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Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут поучаствовать в активностях в честь Дня защитника Отечества. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса во вторник, 22 февраля.

— В сервисе «Моменты» пользователи смогут принять участие в конкурсе и выиграть ценные призы: пять победителей получат сертификаты номиналом 20 тысяч рублей каждый. Кроме того, в «Моментах» можно будет украсить фотографию тематической рамкой к 23 Февраля, — говорится в сообщении.

Мужчины специально к особой дате делились рецептами в группе «Одноклассники. Все ОК!». В свою очередь девушки публиковали рецепты блюд, которые регулярно готовят дома.

Наиболее необычными, как уточняется, оказались щука в манке и пельменный салат. Пользователи смогут поздравить друг друга с помощью праздничных стикеров, а также поучаствовать в фотоконкурсе от телеканала 360 и марафоне фотографий от РЕН ТВ.

22 февраля сообщалось, что лишь 24,7 процента мужчин бывают довольны полученными подарками в День защитника Отечества. О том, какие презенты лучше не делать в этот праздник, «Вечерней Москве» рассказали в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров «СберМаркет» и мессенджере Viber.

Самыми нежеланными подарками для мужчин являются «различные сувениры, фигурки и статуэтки». На втором месте в антитопе находятся косметические средства по уходу за собой. На третьем — бытовые и хозяйственные товары.