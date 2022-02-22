Байден: Америка работает с Германией, чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2»

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США ведут совместную работу с Германией над тем, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил президент США Джо Байден.

— Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод «Северный поток — 2», как я обещал ранее, не будет запущен, — заявил президент.

По его словам, страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины.

— Мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО, — подчеркнул Байден в ходе эфира на сайте Белого дома.

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой», чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, по некоторым данным, решение было принято не канцлером Олафом Шольцем, а другими политическими силами. Действия Берлина, по его мнению, ничего пока не меняют, так как трубопровод еще не функционировал.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. Шольц подчеркнул, что процесс сертификации не может быть продолжен на фоне действий российской стороны.