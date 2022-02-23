В ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке

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Власти Донецкой народной республики (ДНР) назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке, который произошел ночью в среду, 23 февраля.

— Примерно в 00:50 произошел взрыв. Взрывное устройство, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов. Но взрывного устройства было немалое количество, на месте взрыва осталась воронка, — рассказал исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Он допустил, что взрыв является предупреждением журналистам, что могут быть и последующие теракты. Чиновник сообщил, что в здании находился генеральный директор телецентра и другие сотрудники и уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время на месте взрыва работают саперы, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

23 февраля сообщалось, что мощный взрыв произошел в Донецке. Он прогремел в донецком телецентре.

22 февраля в ДНР заявили о попытке покушения на экс-главу Минобороны Кононова. Попытка теракта была совершена в отношении бывшего главы Минобороны ДНР Владимира Кононова. Об этом сообщили в МГБ ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

В тот же день около представительства ЛНР в СЦКК в Луганске прогремел взрыв. Причиной инцидента, по данным Народной милиции ЛНР, стал взрыв в автомобиле. В результате происшествия пострадали глава представительства и водитель.