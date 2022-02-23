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Антонов сообщил, что антироссийские санкции «ударят» по мировым рынкам

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Антонов сообщил, что антироссийские санкции «ударят» по мировым рынкам
Фото: Пресс-служба Совфеда

Санкции западных стран против России ударят по мировым рынкам и повлияют на благосостоянии граждан США, но не заставят РФ изменить внешнеполитический курс. Об этом сообщил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на странице в Facebook.

— Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен, — заявил он.

Дипломат отметил, что в отношении РФ санкции «не решат ничего». Он подчеркнул, что Россия давно живет под различными ограничениями со стороны Запада и научилась успешно не только работать в таких условиях, но и развивать государство.

22 февраля США объявили о введении санкций против ВЭБ, Промсвязьбанка и их 42 дочерних компаний.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

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