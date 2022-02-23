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Австралия вводит санкции против РФ из-за признания ДНР и ЛНР

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Австралия вводит санкции против РФ из-за признания ДНР и ЛНР
Фото: Pixabay

Австралия вводит экономические санкционные меры против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил местный премьер-министр Скотт Моррисон в среду, 23 февраля.

Он отметил, что страна также введет санкции против восьми членов Совета безопасности РФ. Им будет запрещен въезд на территорию Австралии и и запрещены связанные с австралийскими организациями финансовые операции.

— Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью, — добавил премьер.

Моррисон уточнил, что список тех, против кого объявлены дополнительные санкции, будет расширяться. Так, в него войдут лица и организации, которые обладают стратегическим и экономическим значением для РФ.

Помимо этого, Австралия введет санкционные меры в отношении транспортных, энергетических и телекоммуникационных предприятий ДНР и ЛНР.

Премьер-министр страны подчеркнул, что Австралия готова помочь гражданам Украины, и пообещал им быструю обработку заявлений о выдаче австралийских туристических или семейных виз и гуманитарную помощь, пишет ТАСС.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

оговоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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