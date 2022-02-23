Мужчина с ножом напал на одиннадцатилетнюю девочку в Новосибирске

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов по горячими следам задержали в Новосибирске подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 23 февраля.

По словам представителя ведомства, задержанным оказался ранее судимый за угрозу убийством 54-летний местный житель.

Полицейские установили, что задержанный мужчина сначала преследовал ребенка и на улице Добролюбова совершил нападение. Подозреваемый угрожал девочке ножом и пытался совершить незаконные действия. Однако на крики ребенка прибежали прохожие, из-за чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

— Спустя несколько часов мужчина был задержан полицейскими по горячим следам на одной из станций новосибирского метрополитена. В ходе личного досмотра у фигуранта полицейские изъяли рукавицы девочки, — приводятся слова Волк на сайте «МВД Медиа».

4 ноября в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело было передано в Следственный комитет. После полиция задержала четверых подозреваемых.