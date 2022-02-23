Стали известны подробности теракта у троллейбусного депо в ЛНР

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При теракте у троллейбусного депо в Луганске использовались несколько накладных фугасных самодельных взрывных устройств. Об этом сообщил офицер представительства Луганской народной республики (ЛНР) Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский в среду, 23 февраля.

По его словам, при тракте были подорваны четыре опоры под троллейбусные линии.

— В 70 метрах от склада пиротехники произошел взрыв. Если бы сдетанировали пиротехнические изделия, могли бы быть более глобальные последствия, которые могли привести к большому количеству жертв среди мирного населения, — цитирует РИА Новости слова Гетманского.

Утром 23 февраля взрыв прогремел в районе троллейбусного депо в Луганске. После сообщения о случившемся на место происшествия выехали оперативные службы и правоохранительные органы.

23 февраля в ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке. Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов допустил, что взрыв является предупреждением журналистам, что могут быть и последующие теракты.

22 февраля в ДНР заявили о попытке покушения на бывшего главы Минобороны ДНР Владимира Кононова. Об этом сообщили в МГБ ДНР.

21 февраля около представительства ЛНР в СЦКК в Луганске прогремел взрыв. Причиной инцидента, по данным Народной милиции ЛНР, стал взрыв в автомобиле. В результате происшествия пострадали глава представительства и водитель.