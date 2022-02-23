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Глава МИД Великобритании Трасс прокомментировала отправку войск РФ в Донбасс

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МИД Великобритании Трасс прокомментировала отправку войск РФ в Донбасс
Фото: Unsplash

Доказательства отправки российских войск в Донбасс в настоящий момент «отсутствуют». Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду, 23 февраля.

— Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока того, что это происходит, — заявила политик.

При этом накануне президент России Владимир Путин прямо заявил, что не анонсировал ввод войск в Донбасс, пишет РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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