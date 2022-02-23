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Россия, Москва, улица Академика Челомея Карта всех событий

Движение транспорта на улице Академика Челомея ограничат с 1 марта в связи со строительством инженерных сетей. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В Telegram-канале также уточнили, что ограничения движения продлятся до 30 ноября.

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

14 февраля появилась информация о том, что в Москве заработали пять новых выделенных полос для общественного транспорта.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2022 году появится тридцать километров полос для общественного транспорта. По его словам, прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан. Особенно в холодное время.

До этого Собянин рассказал о планах столицы в области транспорта. По его словам, в 2022 году замкнется Большая кольцевая линия метро, в конце 2023-го — в 2024-м в Москве будет работать самое большое метрокольцо в мире. Глава города также сообщил, что в 2023–2024 годах в городе запустят МЦД-3 и МЦД-4.