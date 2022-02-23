Лавров: Заявления главы ООН по Украине не соответствуют его статусу

Фото: МИД РФ

Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поводу украинского кризиса не соответствуют его статусу и полномочиям. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 23 февраля, в ходе встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Министр отметил, что противоречивые заявления генсек ООН высказал под влиянием западных стран, передает РИА Новости.

— К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украине, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН, — отметил Лавров.

Днем ранее Лавров заявил, что реакция коллективного Запада на признание РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) была предсказуемой.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.