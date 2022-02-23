В России выявили 137 642 новых случая COVID-19 за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 137 642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф. в среду, 23 февраля.

По количеству заболевших в стране лидирует Санкт-Петербург. За последний день там обнаружили 9794 случая заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 785 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 179 203 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, за весь период пандемии в стране зарегистрировали 15 795 570 заболевших. Из них полностью выздоровели 12 836 228 человек, а скончались — 347 816, говорится в сообщении.

23 февраля глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в настоящий момент риск заражения тяжелой мутацией коронавируса «дельта» остается высоким. Соотношение циркуляции «омикрона» и «дельты» равно примерно один к двум, подчеркнул министр.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

До этого он рассказал, что осложнения от штамма коронавируса «омикрон» в первую очередь связаны с нервной и сердечно-сосудистой системами. Ряд жалоб пациентов касается нарушений обоняния и слуха, добавил он.