Приложение «Парковки Москвы» заработало в Санкт-Петербурге
Владельцы автомобилей теперь могут воспользоваться приложением «Парковки Москвы» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».
— Теперь в обеих столицах можно пользоваться единым сервисом. Приложение называется «Парковки России». <...> Мы готовы обсуждать его внедрение и с другими регионами. <...> Жители смогут получить проверенное временем и отмеченное наградами IT-решение. Это одно из лучших подобных приложений в мире, с большим количеством функций, с его помощью оплата городской парковки становится гораздо удобнее и понятнее, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов добавил, что власти Северной столицы стараются сделать жизнь горожан удобнее путем увеличения количества способов оплат паркинга.
«Парковки России» можно скачать как на iOS, так и на Android. В приложении автовладельцы найдут места и тарифы уличных парковок Петербурга, а также смогут быстро оплатить и продлить парковку и исправить ошибки после оплаты.
23 февраля стало известно, что возможность оплатить городскую парковку появилась в приложении «Метро Москвы». На данный момент сервис работает в тестовом режиме.