Режим ЧС введут на всей территории Украины, кроме ДНР и ЛНР

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На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) планируется ввести режим ЧС. Об этом сообщил секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов в среду, 23 февраля.

Он уточнил, что комендантский час будет вводиться в регионах страны при необходимости.

Данилов добавил, что в настоящий момент на Украине не принято решение о мобилизации. Однако такой вариант развития событий не исключен, передает ТАСС.

В этот же день украинское Министерство иностранных дел призвало находящихся на территории России своих граждан незамедлительно покинуть страну. Причиной этому было названо «усиление агрессии в отношении Украины со стороны России», что «потенциально может помешать» получению консульской помощи на территории РФ.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о призыве резервистов в армию. Украинский лидер уточнил, что речь идет только о гражданах, которые включены в оперативный резерв. Также Зеленский добавил, что в указе не говорится о всеобщей мобилизации.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. Начаться он может по нескольким сценариям.