Великобритания предоставит Украине кредит на 500 миллионов долларов

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Великобритания готова предоставить Украине кредит на 500 миллионов долларов из-за обострения ситуации вокруг страны. Об этом сообщила глава британского министерства иностранных дел (МИД) Лиз Трасс в среду, 23 февраля.

Она отметила, что предоставляемые украинской стороне меры поддержки направлены на подавление «агрессии» России.

— Великобритания готова гарантировать многосторонним банкам развития кредиты на проекты, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, как борьба с коррупцией, — добавила министр.

По словам Трасс, Великобритания также готова использовать все свои экономические мощности для помощи гражданам Украины. Страна намерена поставлять вооружение и раскрывать сфабрикованные Россией поводы для «вторжения», пишет РИА Новости со ссылкой на слова политика.

13 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина «нашпигована» оружием из стран НАТО, число иностранных инструкторов в последние месяцы выросло в стране в разы.

Она также усомнилась в целях присутствия инструкторов на Украине. По ее словам, заявление о «помощи» при отражении агрессии неправдоподобно. Когда агрессии не было, они там присутствовали. Сейчас агрессии тоже нет, но их отзывают на родину. Это означает два варианта: военные что-то производили на Украине и закончили или они там уже просто не нужны, потому что сценарий с их присутствием не состоялся.