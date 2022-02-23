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СМИ: Немецкая страховая компания Munich Re заявила об отмене контракта по СП-2

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Немецкая страховая компания Munich Re заявила об отмене контракта по СП-2
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Немецкая страховая компания Munich Re приняла решение отменить контракт по газопроводу «Северный поток — 2». Эту информацию подтвердил исполнительный директор компании Йоахим Веннинг в среду, 23 февраля.

По его словам, клиент не примет отмену соглашения. Однако подробностей принятого решения он не назвал, передает зарубежное агентство Bloomberg.

22 февраля стало известно, что процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» заморожен. В немецком Федеральном сетевом агентстве объяснили, что минэкономики страны отозвало заключение в рамках процесса сертификации проекта. Эксплуатация трубопровода без сертификации, как уточнялось, была бы правонарушением.

СМИ: Немецкая страховая компания Munich Re заявила об отмене контракта по СП-2 Фото: Вечерняя Москва

На следующий день министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что ФРГ допустила полную остановку газопровода «Северный поток — 2» в связи с обострением ситуации вокруг Украины. По его словам, в настоящий момент вопросы по СП-2 Германия координирует с коллегами из Европы и Соединенных Штатов.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны».

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, никто не будет вводить санкции «против российского газа», потому что Европе «судорожно нужны дополнительные объемы газа из России».

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