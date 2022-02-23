Президент Турции заявил, что страна не может отказаться от России

Фото: tccb.gov.tr

Турция не откажется от России из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 23 февраля.

При этом Турция не сможет отказаться и от украинской стороны из-за налаженных политических, военных и экономических отношений, подчеркнул государственный лидер.

— Если вы скажете: «Откажитесь от Украины», мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: «Откажитесь от России», мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения, — цитирует РИА Новости его слова.

22 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разногласия России и Турции не мешают выстраивать двусторонние отношения. По его словам, в отношениях между РФ и Турцией есть как проблемные части, так и области, где достигнуты изрядные успехи.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.