Стала известна возможная причина смерти актера Вавилова

Фото: Театр сатиры / satire.ru

Российский актер Олег Вавилов мог умереть от онкологии. Он долгие годы боролся с тяжелым заболеванием. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.

— По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича — онкологическое заболевание, — передает слова источника ТАСС.

22 февраля в пресс-службе Театра сатиры сообщили, что Вавилов умер в возрасте 72 лет. О месте и времени прощания объявят дополнительно.

Вавилов родился 8 января 1950 года в узбекском городе Термез. В 1967-м он поступил в ГИТИС, где попал в мастерскую на актерский курс к народному артисту СССР Василию Орлову.

В 1974 году Вавилов начал работать в московском ТЮЗе. Параллельно он играл в театре «У Никитских ворот» и театре «Сфера».

Актер поступил в Театр сатиры в 2004 году, где служил по настоящее время. Первой работой Вавилова в кино стала сыгранная им в 1976 году роль в фильме «Псевдоним: Лукач». А в 1977 году он исполнил одну из своих самых знаковых ролей — в фильме «Странная женщина».