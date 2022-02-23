«Я в слезы»: Инстасамку позвали замуж в Париже

Фото: Елена Якушина / Вечерняя Москва

Российской певице и блогеру Дарье Зотеевой, также известной как Instasamka, сделали предложение в Париже. Соответствующий пост в Instagram выложил журнал ELLE girl.

По словам самой Зотеевой, она была в шоке, что ее молодой человек — рэпер Олег Еропкин (Moneyken) — настоящий романтик.

— Купила себе колечко с камушком внутри, которое якобы меняет настроение. А Олег снял его с меня и выкинул. Я такая: «Да что происходит, за что, отдайте мою побрякушку?!» А когда мы приехали в отель, я уже по его нервам начала чувствовать, что что-то сейчас произойдет. И, кажется, я знаю, что. А потом смотрю в окно, там — Эйфелева башня! «Я в слезы», поворачиваюсь, а он стоит на одном колене, — передает слова исполнительницы StarHit.

Сейчас Зотеева выбирает свадебное платье, на страницах журнала ELLE girl влюбленные снялись как раз в свадебных нарядах.

В мае 2021 года продюсер Иосиф Пригожин дал совет Инстасамке о пластической операции.