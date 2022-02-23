Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я в слезы»: Инстасамку позвали замуж в Париже

Георгий Соланович

Общество
«Я в слезы»: Инстасамку позвали замуж в Париже
Фото: Елена Якушина / Вечерняя Москва

Российской певице и блогеру Дарье Зотеевой, также известной как Instasamka, сделали предложение в Париже. Соответствующий пост в Instagram выложил журнал ELLE girl.

По словам самой Зотеевой, она была в шоке, что ее молодой человек — рэпер Олег Еропкин (Moneyken) — настоящий романтик.

— Купила себе колечко с камушком внутри, которое якобы меняет настроение. А Олег снял его с меня и выкинул. Я такая: «Да что происходит, за что, отдайте мою побрякушку?!» А когда мы приехали в отель, я уже по его нервам начала чувствовать, что что-то сейчас произойдет. И, кажется, я знаю, что. А потом смотрю в окно, там — Эйфелева башня! «Я в слезы», поворачиваюсь, а он стоит на одном колене, — передает слова исполнительницы StarHit.

Сейчас Зотеева выбирает свадебное платье, на страницах журнала ELLE girl влюбленные снялись как раз в свадебных нарядах.

В мае 2021 года продюсер Иосиф Пригожин дал совет Инстасамке о пластической операции.

Читайте также:
помолвочное кольцо Свадьбы Париж
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте