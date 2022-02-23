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Упущенное время: Врач-онколог Филимонов считает, что рак Заворотнюк можно было выявить раньше

Георгий Соланович

Общество
Упущенное время: Врач-онколог Филимонов считает, что рак Заворотнюк можно было выявить раньше
Фото: instagram/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с онкологией уже очень долго. Есть мнение, что у артистки рак головного мозга. Онколог Владимир Филимонов считает, что тяжелое заболевание можно было выявить гораздо раньше по некоторым признакам.

Гример, которая работала с актрисой долгое время, призналась, что Заворотнюк часто приходила на съемки с опухшей шеей, иногда падала в обморок. Филимонов предположил: все эти факты — последствия онкологии, а время, которое артистка могла потратить на лечение, уже упущено.

— Это так называемый синдром малых признаков. Они могут говорить об онкологии, — передает слова врача PopCornNews.

25 января дочь Анастасии Заворотнюк Анна опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

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