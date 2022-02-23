Глава британского Минобороны сравнил Путина с Николаем I и пригрозил «пнуть» его

Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин совершает ту же ошибку, которую совершил в 1853 году император Николай I. Такое мнение высказал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

— Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это, — заявил Уоллес.

По словам министра обороны, конфронтация с Западом — ошибка Путина, которую совершил и Николай I.

— У него не было друзей, не было союзов, — цитирует министра ТАСС.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.