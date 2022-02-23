Телефонный разговор Путина и Эрдогана завершился

Фото: Администрация президента РФ

Подошел к концу телефонный разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Путин подчеркнул, что это решение было необходимо в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения.

Также президенты обсудили выработку гарантий безопасности России.

— В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования, — говорится в сообщении.

Также в разговоре Эрдоган заявил, что Турция не признает шагов, направленных против суверенитета и целостности Украины.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разногласия России и Турции не мешают выстраивать двусторонние отношения. По его словам, в отношениях между РФ и Турцией есть как проблемные части, так и области, где достигнуты изрядные успехи.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.