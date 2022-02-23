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«Буду делать это с сожалением»: Дуда допустил закрытие Польши для россиян

Евгений Белоусов

В мире
«Буду делать это с сожалением»: Дуда допустил закрытие Польши для россиян
Фото: Официальный сайт президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда допустил, что страна может стать недоступной для туристов из России. Об этом он заявил в среду, 23 февраля, на пресс-конференции в Киеве.

— К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Я как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России, — заявил Дуда.

Президент также добавил, что он уверен в желании простых россиян жить мирной и спокойной жизнью, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц России, которые голосовали за признание РФ независимости ЛНР и ДНР или как-то этому способствовали.

Черный список ЕС относительно России увеличился более чем вдвое и теперь насчитывает 555 физических лиц и 52 организации.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

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