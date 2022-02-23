СК возбудил дело после попытки украинских диверсантов проникнуть в Россию

Фото: СК РФ

Следственный комитет России возбудил дело после попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию РФ на двух БМП. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статьям «Посягательство на жизнь военнослужащих» и «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», передает ТАСС.

Следствие установило, что неизвестные из украинской армии, следуя с территории Украины на двух боевых машинах пехоты (БМП), незаконно пересекли государственную границу России вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области.

Диверсанты были остановлены и уничтожены российскими пограничниками и военными в Ростовской области.

Вскоре после уничтожения диверсантов глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужба захватила в плен украинского военного, который пытался проникнуть в Россию. Группы вошли на российскую территорию со стороны Мариуполя, а также ЛНР, уточнил он. В целом обстановка на границе с Украиной является стабильной, заключил чиновник.