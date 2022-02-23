Салют в честь Дня защитника Отечества украсил небо Москвы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Небо над Москвой украсил праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Видео с трансляцией праздничного салюта опубликовал ТАСС.

До этого стало известно, что видеоролик ко Дню защитника Отечества транслировался на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих Московского территориального гарнизона с 23 Февраля.

В поздравительной телеграмме глава города отметил, что День защитника Отечества олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм. Также в особенности он выделил подвиг отечественных солдат в период ВОВ.