Рада одобрила режим ЧП на Украине, кроме Донецкой и Луганской областей

Решение Верховной рады поддержали на Западе / Фото: pixabay.com

С 24 февраля на всей территории Украины будет введен режим чрезвычайного положения. Исключения затронут Донбасс. Это решение было одобрено Верховной радой Украины на внеочередном заседании, которое прошло в среду, 23 февраля.

Отмечается, что за данное постановление отдали свой голос 335 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

— Утвердить указ президента Украины от 23 февраля 2022 года «О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины», — следует из текста постановления, передает РИА Новости.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о введении режима ЧП на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Однако, подчеркнул он, окончательное решение должна утвердить в течение 48 часов Верховная рада. Режим ЧП радикально не отразится на жизни граждан.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска имеют право находиться в республике по договору о союзничестве. Однако сейчас на территории ДНР российских войск нет. Возможность их появления в республике будет зависеть от ситуации вокруг Украины.

Днем ранее, 22 февраля, президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.