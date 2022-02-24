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СМИ: В Киеве и Харькове слышны взрывы

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: В Киеве и Харькове слышны взрывы
Фото: president.gov.ua

Корреспондент Корреспондент CNN в прямом эфире из Киева сообщил, что слышит серию взрывов. Информацию о взрывах в столице Украины подтверждает украинское агентство УНИАН.

Помимо этого, CNN заявляет, что взрывы слышны и в Харькове.

Ранее съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел украинских военных в пригороде Донецка. На кадрах видно, как речь корреспондента прерывает голос за кадром и в ту же секунду недалеко впереди раздается взрыв. После все члены съемочной группы бегут к стоящему рядом забору и укрываются за ним.

Утром 23 февраля взрыв прогремел в районе троллейбусного депо в Луганске. После сообщения о случившемся на место происшествия выехали оперативные службы и правоохранительные органы.

22 февраля в ДНР заявили о попытке покушения на бывшего главу Минобороны ДНР Владимира Кононова. Об этом сообщили в МГБ ДНР.

21 февраля около представительства ЛНР в СЦКК в Луганске прогремел взрыв. Причиной инцидента, по данным Народной милиции ЛНР, стал взрыв в автомобиле. В результате происшествия пострадали глава представительства и водитель.

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