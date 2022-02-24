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Центр занятости «Моя карьера» пригласил жительниц столицы на день открытых дверей

Виктория Сикерина

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Центр занятости «Моя карьера» пригласил жительниц столицы на день открытых дверей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В канун Международного женского дня столичный центр занятости «Моя карьера» пригласил москвичей на день открытых дверей. Мероприятие пройдет 1 марта. Об этом сообщила директор организации Ирина Швец в четверг, 24 февраля.

Она отметила, что на дне открытых дверей участники смогут поговорить со специалистами в сфере личностного роста, посетить мастер-классы и тренинги.

— В преддверии 8 Марта центр «Моя карьера» приглашает москвичек поучаствовать в полезных и интересных мероприятиях. Здесь можно будет проработать свои внутренние персональные установки и встретиться с заинтересованными работодателями. Мы поможем участницам обрести уверенность в себе и успешно трудоустроиться, — заявила руководитель центра занятости.

Так, например, 1 марта в 11:00 пройдет мотивационная лекция эксперта Виктории Добровольской. Она расскажет, для чего нужно ставить большие цели и как счастье влияет на успех на работе. Еще через час начнется творческое мастер-шоу. Москвички создадут своими руками аксессуары и букеты из сухофруктов.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатный онлайн-курс «Ресурсное состояние женщины в карьере и в жизни» в рамках проекта «Мама онлайн» пройдет в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

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