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Байдена проинформировали о начале военной операции РФ в Донбассе

Михаил Алимов

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Байдена проинформировали о начале военной операции РФ в Донбассе
Фото: whitehouse

Госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Джеймс Мэттис, глава Генштаба Маркус Милли и советник по нацбезопасности Джейк Салливан проинформировали президента США Джо Байдена о начале военной операции России в Донбассе. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. В планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.

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